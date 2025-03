Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schlägt vor, die Verteidigungsausgaben der europäischen Staaten über gemeinsame Anleihen zu finanzieren. Um die notwendige Aufrüstung zu bezahlen, könne sich Deutschland an solchen europäischen Gemeinschaftsschulden beteiligen, sagt Juncker im "Tagesanbruch"-Podcast von t-online. "Was ich jetzt vorschlage und was in Zusammenhang mit der Pandemie gemacht wurde, das sind zweckgebundene europäische Anleihen." Und weiter: "Das sollte man nicht im deutschen Schuldenalleingang regeln." Es sei nicht möglich, "aus dem Bundeshaushalt 200 Milliarden herauszubrechen", ohne andere wichtige Projekte zu gefährden.