Auf dem Nato-Gipfel in Washington ist die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sichtlich genervt gewesen, nachdem sich der US-Präsident Joe Biden verspätet hatte. In einem Video auf der Kurznachrichtenplattform X ist zu sehen, wie Meloni ihren Gefühlen mit einem Augenrollen Ausdruck verleiht, als sie erfuhr, dass Biden und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg noch etwas auf sich warten lassen.

Der Nato-Gipfel tagt seit Dienstag in Washington und endet an diesem Donnerstag. Unter anderem wurden dort bereits neue Militärhilfen an die Ukraine in Höhe von 40 Milliarden Euro sowie die Stationierung neuer US-Waffen in Deutschland beschlossen.