In Venezuela ist es nach dem umstrittenen Sieg von Amtsinhaber Nicolás Maduro zu landesweiten Protesten gekommen.

In verschiedenen Städten kam es zu Straßenblockaden und teils heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften.

Zahlreiche Demonstranten seien festgenommen worden, mindestens ein Mensch sei bei den Protesten ums Leben gekommen, berichtet die Nichtregierungsorganisation Foro Penal auf X.

Der Rückhalt für Maduro scheint derweil auch in einzelnen lokalen Behörden zu schwinden.

In der Stadt Punto Fijo haben offenbar Polizeibeamte und Mitglieder der Nationalgarde ihre Uniformen abgelegt, um sich den Protesten anzuschließen, wie Aufnahmen, die in den sozialen Medien verbreitet werden, zeigen.

Auf anderen Videos ist zu sehen, wie Demonstranten Statuen des verstorbenen Präsidenten Hugo Chávez, der als Mentor Maduros gilt, niederreißen.

Ungeachtet von Betrugsvorwürfen der Opposition und wachsender internationaler Kritik hatte die weitgehend regierungstreue Wahlbehörde Maduro am Montag offiziell zum Wahlsieger erklärt.