Weil sie sich keinen Bart wachsen lassen wollen, hat das afghanische Sittenministerium der radikal-islamischen Taliban 281 Sicherheitskräfte entlassen. Zudem seien im vergangenen Jahr mehr als 13.000 Menschen in Afghanistan wegen "unsittlicher Handlungen" festgenommen worden, teilte das Ministerium in Kabul am Dienstag weiter mit.