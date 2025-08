Die Restaurantkette, die hauptsächlich in Österreich aktiv ist, betreibt laut eigenen Angaben Filialen in Wien, Innsbruck und Graz. Dazu kommen Zürich und Bern in der Schweiz. In Deutschland war das Unternehmen in Berlin, München und Leipzig aktiv. Die dortigen Restaurants sind alle aber bereits geschlossen. "Eine Stabilisierung im deutschen Markt zu erzielen, wäre eine sehr große Herausforderung gewesen", sagt Albrecht Eltz, Geschäftsführer der "Swing Kitchen"-Gruppe, der Zeitung "Kurier".