Eine Luxusjacht sinkt vor Sizilien in einem Sturm, Überlebende schildern dramatische Szenen. Nun wurden Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht. Sie verdeutlichen, wie schnell die Jacht untergegangen ist.

Die unter britischer Flagge segelnde Luxusjacht "Bayesian" ist in der Nacht zum Montag in einem Sturm vor der Küste Siziliens gesunken. An Bord waren 22 Menschen – zehn Besatzungsmitglieder und zwölf Passagiere.