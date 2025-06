Landtagswahlen 2026 In diesem Bundesland hofft die AfD auf die absolute Mehrheit

Von t-online , jcz 30.06.2025 - 15:45 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wahlplakate der AfD und der Partei die Linke bei der Landtagswahl 2021 (Symbolbild): Bei der kommenden Landtagswahl möchte die AfD ihr Ergebnis verdoppeln. (Quelle: Michael Taeger via www.imago-images.de/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die AfD hat für die Landtagswahl 2026 große Pläne für Sachsen-Anhalt. Um die zu erreichen, will sie viel investieren.

Die AfD bereitet sich darauf vor, bei der kommenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt die absolute Mehrheit zu erlangen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, strebt die Partei ein Wahlergebnis zwischen 42 und 44 Prozent an. Laut Patrick Harr, Sprecher der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt könnte dieses Ergebnis schon für eine Alleinregierung reichen, sollten genug Parteien an der Fünfprozenthürde scheitern, da dann die Grenze für die absolute Mehrheit der Sitze niedriger ist.

Loading...

Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, plant die Partei rund 1,5 Millionen Euro in den Landtagswahlkampf 2026 zu investieren. Das wäre fast doppelt so viel wie bei der Landtagswahl 2021. Harr versprach am Rande eines Treffens der ostdeutschen AfD-Fraktionschefs, einen "Wahlkampf, wie es ihn in Sachsen-Anhalt noch nie gab."

2026 wird neben Sachsen-Anhalt auch noch in Baden-Württemberg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinlandpfalz gewählt. Man würde zwar in jedem der fünf anstehenden Landtagswahlen auf einen Wahlsieg hinarbeiten, aber in Sachsen-Anhalt sei die Chancen auf einen Wahlsieg am höchsten, heißt es von einem AfD-Funktionär aus Mecklenburg-Vorpommern in dem Bericht.

Tatsächlich erreichte die AfD bei der Bundestagswahl zu Beginn des Jahres in Sachsen-Anhalt nach Thüringen und Sachsen mit 37,1 Prozent ihr bestes Ergebnis und wurde deutlich stärkste Kraft. Auch bei der Europawahl im vergangenen Sieg lag die Partei mit 30,5 Prozent deutlich vor der zweitplatzierten CDU.

Alle Ämter sollen neu besetzt werden

Trotzdem müsste die AfD ihr Wahlergebnis aus der Landtagswahl 2021 mehr als verdoppeln, um ihr selbst gestecktes Ziel zu erreichen. 2021 landete die Partei mit 20,8 Prozent noch mit weitem Abstand hinter den Christdemokraten.