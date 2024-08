Vor einer Synagoge in Südfrankreich hat es am Morgen eine Explosion gegeben. Dabei wurde ein Polizist verletzt. Es besteht offenbar Terrorverdacht.

Am Morgen hatten zunächst zwei Autos vor der Synagoge in der Nähe von Montpellier gebrannt. In einem der Fahrzeuge explodierte eine Gasflasche, wie ein Sprecher der Gendarmerie sagte. Dabei wurde ein Polizist verletzt. In dem Gebäude kam demnach niemand zu Schaden. Auch zwei Türen der Synagoge seien in Brand gesetzt worden. Ob dies vor oder nach der Explosion geschehen sei, sei unklar.