Nach der Bundestagswahl steht Deutschland vor einer Regierungskoalition zwischen Union und SPD. Im Ausland bereitet vor allem das gute Ergebnis der rechtspopulistischen AfD Sorgen – aber auch Freude.

Deutschland hat gewählt – und das mit weitreichenden Folgen, auch für die zahlreichen globalen Krisen. Die Bundesrepublik ist nicht nur die weltweit drittgrößte Volkswirtschaft, sie spielt auch eine besondere Rolle bei der Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Invasion. Außenpolitische Themen polarisierten im deutschen Wahlkampf, während gleichzeitig Akteure aus dem Ausland versuchten, Einfluss auf die Bundestagswahl zu nehmen.

Das amerikanische Trump-Lager um Elon Musk hofierte die AfD und unterstützte über die sozialen Netzwerke den Wahlkampf der Rechtspopulisten. Im deutschen Parteienspektrum inszenierte sich der scheidende Bundeskanzler Olaf Scholz als Stimme der Vernunft – mit einer Ukraine-Politik, die Russlands Krieg nicht weiter eskalieren lassen soll. Union und Grüne forderten mehr Unterstützung für die Ukraine, während sich kremlnahe Parteien wie AfD und BSW für eine Normalisierung der Beziehungen zu Russland einsetzten.

CDU-Chef Friedrich Merz gewann nun am Sonntag die Bundestagswahl und wird wahrscheinlich in einer Koalition mit der SPD regieren. Während die in Teilen rechtsextreme AfD zweitstärkste Kraft wurde, schaffte es Sahra Wagenknechts BSW gar nicht über die Fünfprozenthürde.

Dieses Ergebnis führt im Ausland zu unterschiedliche Perspektiven auf die Bundestagswahl. Ein Überblick:

USA

US-Präsident Donald Trump zeigte sich erfreut über das Ergebnis der Bundestagswahl. "Es sieht so aus, als hätte die konservative Partei in Deutschland die mit Spannung erwartete Wahl gewonnen", schrieb Trump auf seinem Online-Netzwerk Truth Social in Großbuchstaben. Ähnlich wie in den USA hätten die Menschen in Deutschland genug von der "Agenda ohne gesunden Menschenverstand" – vor allem in den Bereichen Energie und Einwanderung, so der Republikaner. Es sei ein "großartiger Tag für Deutschland und für die Vereinigten Staaten". Er schrieb: "Herzlichen Glückwunsch an alle – viele weitere Siege werden folgen!"

Trump verdreht hier die Realität, um diesen Wahlerfolg der Union auch ein Stück weit als eigenen Erfolg zu verkaufen. Ob der US-Präsident schon realisiert hat, dass die Union die Partei der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel ist, die Trump in der Vergangenheit oft scharf kritisiert hat, ist unklar. Der Republikaner nannte Merz nicht beim Namen, es gab bisher auch keine Berichte darüber, dass Trump dem Wahlsieger gratulierte.

Das dokumentiert die neue Distanz zwischen Deutschland und der aktuellen US-Administration. Merz warb nach seinem Wahlsieg dafür, Einigkeit in Europa herzustellen und Europa so zu stärken, "dass wir Schritt für Schritt Unabhängigkeit erreichen von den USA", sagte Merz. "Ich hätte nicht geglaubt, dass ich so etwas mal in einer Fernsehsendung sagen muss." Die künftige Bundesregierung muss erwarten, dass das Trump-Lager auch in Zukunft für die AfD trommeln wird.

Europäische Union

Die meisten Staats- und Regierungschefs gratulierten Friedrich Merz zum Wahlsieg und sprachen sich gleichzeitig für die Fortsetzung der europäischen Zusammenarbeit aus. Damit erwartet Brüssel zumindest größtenteils die Fortsetzung des deutschen Kurses der vergangenen Bundesregierungen. Vor allem im Baltikum, Polen oder auch in Frankreich erhofft man sich mehr Entschlossenheit bei der Unterstützung der Ukraine.