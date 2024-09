Demnach erfolgte der Zugriff am 24. August in der Region Smolensk. Seitdem soll der 66-Jährige in einem Haftzentrum für Ausländer sitzen, wie er der "Deutschen Welle" telefonisch mitteilte. Er gab an, dass er von zivilen Beamten des russischen Geheimdienstes FSB festgenommen wurde.