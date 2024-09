Scholz in New York

Die UN-Vollversammlung hat trotz einer vorübergehenden russischen Blockade einen Grundsatzpakt zur Erneuerung der internationalen Ordnung angenommen. Der Präsident des größten UN-Gremiums, Philemon Yang, erklärte den unter deutscher Führung ausgehandelten UN-Zukunftspakt in New York für verabschiedet.

Russland hatte die Verabschiedung des unter deutscher Führung ausgearbeiteten UN-Reformplans durch alle 193 Staaten zunächst blockiert. Bei dem UN-Zukunftsgipfel in New York im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz beantragte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Werschinin eine zusätzliche Änderung des Textes.

Scholz sieht in Zukunftspakt neuen "Kompass" für UN

Scholz setzt darauf, dass der gerade verabschiedete UN-Zukunftspakt neues Vertrauen in die Vereinten Nationen schafft. "In einer Zeit großer Spannungen und Unsicherheiten brauchen wir den Pakt für die Zukunft mehr denn je", sagte der SPD-Politiker in seiner Rede bei einem Zukunftsgipfel aller 193 UN-Staaten in New York.