Beide Bündnisse wollen an Bulgariens euro-atlantischer Orientierung festhalten und die Ukraine im russischen Angriffskrieg weiter unterstützen. Die beiden rivalisierenden Lager hatten jüngst etwas weniger als ein Jahr lang gemeinsam regiert – allerdings ohne Koalitionsvertrag. Ihre Regierung zerbrach in diesem Frühjahr nach Streit über Reformen, Personalien und den Kampf gegen die Korruption.

Gerb will für Regierungsbildung Kompromisse eingehen

"Neuwahl würde Bulgariens Image als unregierbares Land festigen"

"Eine weitere Neuwahl würde Bulgariens Image als unregierbares Land weiter festigen", sagt die Vize-Direktorin des European Council on Foreign Relations (ECFR), Wessela Tschernewa, der Nachrichtenagentur dpa in Sofia vor der Wahl. Das Balkanland hatte seit 2021 in der Tat nur zwei kurzlebige reguläre Regierungen, dafür aber mehrere Übergangskabinette. Mit aussagekräftigen amtlichen Zwischenergebnissen zur Wahl wird am Montag gerechnet.