Trump ärgert sich zunehmend über Putin – "eine Menge Blödsinn"

Oberstes US-Gericht macht Weg für Massenentlassungen frei

Trump spricht von Zolldeal mit der EU – und lobt von der Leyen

"America Party" dreht auf

Trump kündigt neue Zölle auf Kupfer an

US-Präsident Donald Trump kündigt einen Zoll von 50 Prozent auf Kupfer-Einfuhren an und treibt damit den Preis für das Metall in den USA auf ein Rekordhoch. Er werde die Maßnahme noch am Dienstag verkünden, sagt Trump. Wann der Zoll in Kraft treten soll, ist zunächst unklar. Mit dem Schritt soll die heimische Produktion angekurbelt werden.