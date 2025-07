Oksana Markarowa: Ihre Ablösung als ukrainische Botschafterin in den USA hat Spekulationen ausgelöst. (Quelle: IMAGO/Tom Williams)

Nach mehr als vier Jahren läuft Oksana Markarowas Zeit in Washington wohl ab. Hat sich die ukrainische Botschafterin Feinde unter den Republikanern gemacht?

Seit Februar 2021 hat Oksana Markarowa die Interessen der Ukraine in Washington vertreten, nun steht offenbar ihre Ablösung bevor. Der konkrete Anlass für den Austausch der Botschafterin soll ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj am Freitag gewesen sein, wie die "Financial Times" und die Nachrichtenagentur Bloomberg übereinstimmend berichten.