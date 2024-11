Ausschreitungen in Bolivien

In Bolivien gehen die Ausschreitungen von Anhängern des ehemaligen Präsidenten Evo Morales weiter. Jetzt stürmte eine Gruppe eine Kaserne.

Am Freitag stürmten Anhänger des früheren bolivianischen Präsidenten Evo Morales laut Militärangaben eine Kaserne in der Koka-Anbauregion Chapare und nahmen Soldaten als Geiseln. Eine bewaffnete Gruppe habe die Kontrolle über die Soldaten sowie über Waffen und Munition übernommen, erklärte die Armee. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums werden derzeit "etwa 20" Soldaten von den Bewaffneten festgehalten.

In einem von bolivianischen Medien veröffentlichten Video sind 16 Soldaten zu sehen, die von Demonstranten mit angespitzten Stöcken umringt sind. "Das Cacique-Maraza-Regiment ist von Tipnis-Aktivisten übernommen worden", sagt ein Soldat in dem Video. "Sie haben uns Wasser und Strom abgestellt und halten uns als Geiseln." Die Region Tipnis gilt als Hochburg der Morales-Anhänger.

Ermittlungen gegen Ex-Präsidenten

Bereits seit Mitte Oktober blockieren Morales-Anhänger Straßen in verschiedenen Teilen Boliviens. Gegen den Ex-Präsidenten laufen derzeit Ermittlungen wegen des Verdachts, 2015 eine 15-Jährige vergewaltigt zu haben. Morales weist die Vorwürfe zurück und sieht in den Ermittlungen einen Versuch, seine Rückkehr an die Macht zu verhindern.