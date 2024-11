Am Freitag wurde bekannt, dass der Präsident zwei wichtige Oppositionspolitiker wegen Verleumdung verklagt hat. Die beiden am Freitag eingereichten Klagen richteten sich gegen den Vorsitzenden der Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, und den Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoğlu, der ebenfalls der CHP angehört.

Den Angaben zufolge fordert der Präsident Schadenersatz in Höhe von jeweils einer Million türkischer Lira (rund 27.000 Euro). Die Klagen beziehen sich auf Äußerungen, welche die beiden CHP-Politiker am Donnerstag in Istanbul gemacht haben sollen.

Imamoğlu sorgte für Wahlniederlage von Erdoğan-Partei

Imamoğlu war im März bei den Kommunalwahlen im Amt bestätigt worden, Erdoğans AK-Partei erlitt dabei landesweit eine Niederlage. Der Kommunalpolitiker gilt als Hoffnungsträger der Opposition. Er hatte Erdoğans regierender AKP 2019 die Macht in Istanbul entrissen und damit 25 Jahre der Regierung islamisch-konservativer Parteien beendet. Die AKP ließ die Wahl damals annullieren. In der zweiten Runde gewann İmamoğlu mit noch größerem Abstand – der Erfolg galt bislang als schwerster Rückschlag in Erdoğans politischer Karriere. In Istanbul hatte einst auch Erdoğans politischer Aufstieg seinen Anfang genommen, als er 1994 zum Bürgermeister gewählt wurde. Viele sehen İmamoğlu als möglichen neuen Präsidenten.