Laut Trump hätten die Menschen nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland "genug von der Agenda ohne gesunden Menschenverstand", vor allem in der Energie- und Einwanderungspolitik. Namentlich erwähnte Trump weder Friedrich Merz noch CDU oder CSU. Der Präsident schrieb lediglich davon, dass es so aussehen würde, als habe die "konservative Partei" in Deutschland die Wahl gewonnen.