Andere Ministerien gehen nicht mit

Beim Auswärtigen Amt in Deutschland wird nach eigenen Angaben ebenfalls gespart: Aus Kostengründen seien im laufenden Jahr Leiterinnen und Leiter von Auslandsvertretungen auch bei längeren Flügen regelmäßig in der Economy-Klasse gereist. Eigentlich dürfen Beamtinnen und Beamte nach gesetzlichen Regelungen ab vier Stunden Flugzeit in der Business-Klasse reisen. Innerhalb Europas fliegen alle Beschäftigten in der Economy, wie aus dem Ministerium verlautete.