US-Autor enthüllt Trump und Epstein nur an zwei Dingen interessiert: „Geld und Frauen“

US-Präsident Donald Trump (Archivbild): Sein Verhältnis zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wird als besonders eng beschrieben.

Autor Michael Wolff hat viele Interviews mit Epstein geführt. Nun beleuchtet er die Beziehung zwischen Trump und Epstein. Dabei fällt auch der Name eines Unternehmers.

Der Buchband aus dem Jahr 2003 hat es in sich. Es ist ein Geschenk für Jeffrey Epstein zu seinem 50. Geburtstag. Donald Trump hat einen Brief beigesteuert, ebenso Leslie Wexner, Gründer von Victoria’s Secret, lan C. Greenberg, Chef der Bank Bear Stearns, die in der Finanzkrise 2008 durch eine Übernahme gerettet werden musste, und der Physik-Nobelpreisträger Murray Gell-Mann. Auch Bill Clinton war eng mit Epstein. Nun nennt der US-Journalist Michael Wolff im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" weitere Namen. Und er beleuchtet die besondere Beziehung von Epstein und Trump.

"Donald Trump und Jeffrey Epstein waren über ein Jahrzehnt lang engste Freunde und standen sich wohl näher als jedem anderen in ihren jeweiligen Leben", sagte Epstein der "FAZ". Der Grund für die enge Bindung: "Ich denke, diese Beziehung war für beide Männer von grundlegender Bedeutung. Beide pflegten einen bestimmten Lebensstil, ebenjenen Lebensstil, der Epstein letztlich in Schwierigkeiten brachte, sogar in tödliche Schwierigkeiten."

Trump und Epstein lernten sich in der New Yorker Geschäftswelt kennen. Beide lagen später wegen konträrer Wirtschaftsinteressen über Kreuz. Als Epstein 2008 erstmals verurteilt wurde, war die Freundschaft zwischen beiden längst in die Brüche gegangen. 2019 nahm sich Epstein in der Haft das Leben.

Seither ranken sich diverse Mythen um seinen Tod. Vor allem in der Anhängerschaft Trumps wird über eine Kundenliste mit Vertretern aus der Elite aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft spekuliert. Erst nach viel Unmut gab Trumps Regierung jetzt erste Unterlagen zu dem Fall frei.

Ein rätselhafter Mensch

Wolff sagte der "FAZ": Niemand betrachtete ihn (Epstein) als jemanden, der möglicherweise glaubwürdig gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten aussagen könnte." Das hat sich mit dem Einzug Donald Trumps ins Weiße Haus geändert.

Umso aufschlussreicher sind Wolffs Aussagen in der "FAZ": "Beide Männer waren vor allem an zwei Dingen interessiert, ja geradezu davon besessen: Geld und Frauen oder auch Mädchen", so der Journalist und Buchautor über die Männerfreundschaft zwischen Trump und Epstein. Wolff weiter: "Die verbrachten eine lange Zeit – über ein Jahrzehnt – miteinander und teilten dieselben Interessen und Obsessionen, insbesondere Models. Genau das interessierte sie am allermeisten: Models."

Auch in der Distanz scheint Wolffs stille Bewunderung für Epstein durch. "Ich würde sagen, Epstein war einer der rätselhaftesten Menschen unserer Zeit", sagt er im "FAZ-Interview". Und: "Es gibt viele verblüffende, offene Fragen: Woher kam sein ganzes Geld? Warum fühlten sich so viele einflussreiche und mächtige Menschen von ihm angezogen?"

Auch Gates' Name fällt

Wolffs Blick auf Epstein: "Wir haben heute nur noch dieses eindimensionale Bild von ihm als Sexualstraftäter, fast als Karikatur. Das ist er in gewisser Hinsicht natürlich auch gewesen, aber eben zugleich jemand mit weitreichenden Interessen, einem umfangreichen Netzwerk und jemand, der diesen mächtigen Menschen offenbar etwas bot."

Aus diesem "umfangreichen Netzwerk" enthüllt Wolff noch einen weiteren Namen. "Es waren unglaublich viele. Ich habe praktisch jeden gesehen, der später genannt wurde – alle bekannten Namen waren dabei, von Bill Gates bis hin zu prominenten Politikern."