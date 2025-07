Europa und Polen sollten nach den Worten des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk schon 2027 für einen möglichen großen Konflikt mit Russland gewappnet sein. Seine Regierung werde die kommenden zwei Jahre maximal nutzen, um die Lage in Polen zu stabilisieren und Sicherheit zu gewährleisten. Das kündigte Tusk bei einer Bürgerversammlung in der Stadt Pabianice bei Lodz an, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete.

Experten rätseln über Putins Rüstungspläne

Angesichts von Russlands Krieg gegen die Ukraine kursieren unter westlichen Militärfachleuten verschiedene Einschätzungen, wann sich die Aggression auch gegen weitere Staaten in Europa richten könnte. 2027 ist dabei bislang die kürzeste genannte Frist. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) geht von 2029 aus. Die EU-Staaten rüsten auf und wollen bis 2030 in der Lage sein, einen russischen Angriff abzuwehren.

Trump als internes Sicherheitsrisiko

Doch stößt Russlands Kriegswirtschaft nach Ansicht Neitzels an ihre Grenzen. Das Land "kann diese Hochrüstung nicht dauerhaft durchhalten", so der Historiker. Seine Prognose mit Blick auf das beim Nato-Gipfel im Juni in Den Haag beschlossene Ziel der Bündnisstaaten, künftig fünf Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftskraft in Verteidigungsleistungen zu investieren: "Im Moment also hat Russland einen Rüstungsvorsprung, aber nur so lange, bis die Nato aufgeholt hat."