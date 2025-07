Zehntausende Menschen fliehen Konflikt in Südostasien weitet sich auf neue Provinz aus

Von afp , dpa , sic 26.07.2025 - 07:59 Uhr

Thailändische Artillerie feuert in Surin in Richtung des kambodschanischen Staatsgebiets: Der Konflikt beider Länder hat sich auf eine weitere Provinz ausgeweitet. (Quelle: Athit Perawongmetha/reuters)

Im Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha gibt es eine neue Front. Beide Parteien beschuldigen sich gegenseitig. Unterdessen ergreifen Zehntausende die Flucht.

Kambodscha hat vor dem UN-Sicherheitsrat eine "sofortige und bedingungslose" Waffenruhe im wieder aufgeflammten Grenzkonflikt mit Thailand gefordert. Kambodscha wolle eine "friedliche Lösung" des seit Jahrzehnten schwelenden Konflikts, erklärte der kambodschanische UN-Botschafter Chhea Keo am Freitag.

Zuvor hatte Thailand vor der Gefahr eines Krieges gewarnt. Die Zahl der Todesopfer stieg indes auf 33 und übertraf damit die Opferzahl von 28 Toten während der letzten Eskalation des Konflikts vor rund 15 Jahren.

Thailand und Kambodscha beschuldigen sich gegenseitig

Die von Kambodscha einberufene Sitzung des UN-Sicherheitsrats fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. "Wie können sie uns, ein kleines Land mit einer dreimal kleineren Armee und ohne Luftwaffe, beschuldigen, einen großen Nachbarn anzugreifen?", fragte Keo nach der Sitzung mit Blick auf Thailand. Beide Länder beschuldigen sich gegenseitig, zuerst angegriffen zu haben, und verweisen auf ihr Recht zur Selbstverteidigung.

Der Sicherheitsrat habe "beide Seiten aufgefordert, äußerste Zurückhaltung zu üben und eine diplomatische Lösung anzustreben. Das ist auch unsere Forderung", sagte Keo.

Neue Front in thailändischer Provinz Trat

Am Samstag meldeten beide Seiten den dritten Tag in Folge heftige Gefechte. Kambodscha warf thailändischen Streitkräften vor, gegen 05.00 Uhr (Ortszeit, 00.00 Uhr MESZ) "fünf schwere Artilleriegeschosse" auf die Provinz Pursat abgefeuert zu haben, die an die thailändische Provinz Trat grenzt.

Mittlerweile gebe es zudem eine neue Front weiter südlich, speziell in der thailändischen Provinz Trat, berichtete die Zeitung "Khaosod" unter Berufung auf das Militär. Beide Seiten warfen sich erneut gegenseitig vor, das Feuer eröffnet zu haben. Mittlerweile ist auch die thailändische Marine in den Konflikt involviert.

Mehr als 30 Todesopfer auf beiden Seiten

Die thailändische Armee hatte am Freitag den Tod von fünf Soldaten gemeldet. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf thailändischer Seite auf 20. Laut dem thailändischen Gesundheitsministerium wurden in den Grenzgebieten mehr als 138.000 Menschen in Sicherheit gebracht.

Nachdem Kambodscha zunächst nur ein Todesopfer gemeldet hatte, stieg die Zahl am Samstag auf 13 an. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums handelt es sich bei den Toten um fünf Soldaten und acht Zivilisten. Außerdem gebe es 71 Verletzte. 35.000 Menschen seien wegen der Kämpfe aus dem Gebiet evakuiert worden.

Wegen der schweren Kämpfe bereiten sich Berichten zufolge Tausende kambodschanische Arbeitsmigranten auf ihre Rückkehr in die Heimat vor. Vermutlich hätten aber noch weit mehr – womöglich Zehntausende Menschen – beantragt, die Grenze in Ban Laem in der Provinz Chanthaburi überqueren zu dürfen, berichtete der Sender Thai PBS aus dem Grenzgebiet. In sozialen Netzwerken war von einem "Massenexodus" die Rede. Die meisten fühlten sich in der weiter eskalierenden Situation nicht mehr sicher in Thailand, hieß es.

Menschenrechtler appellieren an Konfliktparteien