Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol hat den Rücktritt von Verteidigungsminister Kim Yong-hyun akzeptiert und den bisherigen Botschafter in Saudi-Arabien , Choi Byung-hyuk, zum neuen Verteidigungsminister ernannt. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag, nachdem das Büro von Yoon die Nominierung von Choi bestätigte.

Mit Choi Byung-hyuk wird damit ein ehemaliger Armeegeneral Südkoreas neuer Verteidigungsminister. Kim Yong-hyun soll Yoon geraten haben, am Dienstag das Kriegsrecht zu verhängen. Der Präsident begründete sein Vorgehen mit dem Vorwurf, die Opposition sei Handlanger des kommunistischen Nordens und habe den parlamentarischen Prozess in Geiselhaft genommen, um das Land in eine Krise zu stürzen. Nach massiven Protesten auch aus seiner Partei hob er nach nur sechs Stunden das Kriegsrecht wieder auf.

Partei will Yoon im Amt halten

In Südkorea will die regierende Volksmacht-Partei (PPP) Präsident Yoon Suk Yeol im Amt halten, obwohl sie dessen Ausrufung des Kriegsrechts abgelehnt hat. Sie kündigte an, gegen ein von der oppositionellen Demokratischen Partei am Mittwoch im Parlament eingebrachtes Amtsenthebungsverfahren zu stimmen, dessen Erfolgsaussichten damit gering sind. "Wir werden uns bemühen, die Verabschiedung des Amtsenthebungsantrags zu verhindern", sagte Parteichef Han Dong Hoon bei einem live übertragenen Treffen mit Parteimitgliedern.