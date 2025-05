Putin schießt mit Platzpatronen

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Außenminister Johann Wadephul fliegt zu Gesprächen mit westlichen Partnern und der Ukraine nach London. Im Mittelpunkt steht vor allem das russische Angebot, in Istanbul erneut verhandeln zu wollen. Plant Wladimir Putin eine List?

Aus London berichtet Patrick Diekmann.

Als Johann Wadephul kurz nach Mitternacht in London landet, kommt der neue Außenminister direkt aus Israel. Nahostkonflikt, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, am Rande noch der Konflikt zwischen Indien und Pakistan – und in diesen Zeiten ist mindestens ein Gedanke auch immer in Washington und bei der Frage, welches politische Beben US-Präsident Donald Trump womöglich als Nächstes auslösen könnte.

All diese Themen füllen – jedes für sich – dicke Dossiers der Bundesregierung. Fast täglich kommen neue Informationen hinzu und so muss sich ein neuer Außenminister zunächst einmal einarbeiten – so auch Wadephul, der schon vor seiner Amtsübernahme tief in vielen außen- und sicherheitspolitischen Themen steckte.

In der britischen Hauptstadt steht nun wieder der Ukraine-Krieg im Fokus. Am Dienstag werden Deutschland, Frankreich, Polen, Spanien, die Europäische Union, Italien, Großbritannien und die Ukraine im sogenannten Weimarer-Dreieck-Plus-Format über eine Stärkung der euro-atlantischen Sicherheit und über die Unterstützung der Ukraine verhandeln.

Dabei geht es im Kern diesmal nicht um weitere militärische Unterstützungen für die ukrainische Armee, sondern vor allem um den Vorstoß von Wladimir Putin. Der Kremlchef behauptet plötzlich, dass er verhandeln will – jedenfalls sagt er das. Kurzfristig könnte es tatsächlich schon am Donnerstag zu einem persönlichen Treffen zwischen Putin und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Istanbul kommen.

Vieles ist noch unklar. Damit setzt Putin die westlichen Staaten unter Zugzwang und zielt vor allem auf Donald Trump, der den Ukraine-Krieg fast um jeden Preis beenden möchte. Russland kennt dabei die westlichen Schwächen gut, kennt den unbedingten Wunsch nach Frieden in großen Teilen Europas. Deshalb ist aus der Perspektive der Ukraine Vorsicht geboten. Noch hat Moskau keine Zugeständnisse angeboten, und Putin hat schon einmal mit Blick auf eine mögliche Friedenslösung mit Platzpatronen geschossen. Diesmal soll sein Plan nicht aufgehen, nicht schon wieder.

Was plant Russland?

Putin wurde vom sowjetischen Geheimdienst KGB ausgebildet. Er versteht es, Sehnsüchte und Hoffnungen zu bedienen, um am Ende vor allem selbst daraus Kapital zu schlagen. Der Kremlchef sieht sich in seinem Ukraine-Krieg zumindest in der Theorie einer wirtschaftlichen und militärischen Übermacht im Westen gegenüber. Deshalb war es stets ein zentrales politisches Ziel, die westliche Unterstützung der Ukraine möglichst kleinzuhalten.

Moskau drohte mit dem Einsatz von Atomwaffen, schürte Ängste vor dem nächsten Weltkrieg. Ob Putin nun ein weiteres Täuschungsmanöver im Schilde führt, ist unklar. Eines liegt aber auf der Hand: Trump ist unberechenbar und er verliert laut eigenen Aussagen die Geduld mit dem russischen Präsidenten. Putin wäre gut beraten, diese Gefahr ernst zu nehmen. Denn die Amerikaner haben schlichtweg weltweit die größten militärischen und wirtschaftlichen Reserven.

Internationale Konflikte sind oft auch ein Zahlenspiel, aber nicht ausschließlich. Denn Putin könnte erneut mit schmutzigen Tricks spielen.