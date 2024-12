Palästinenser: 21 Tote bei israelischem Angriff in Gaza

Aktualisiert am 07.12.2024 - 17:43 Uhr

Aktualisiert am 07.12.2024 - 17:43 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bei einem israelischen Angriff auf ein Wohnhaus in dem Flüchtlingsviertel Nuseirat wurden nach palästinensischen Angaben mindestens 21 Menschen getötet. (Quelle: Omar Ashtawy Apaimages/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa/dpa-bilder)

Auslöser des Krieges war das Massaker der Hamas und anderer terroristischer Gruppen am 7. Oktober 2023 in Israel mit 1.200 Toten und rund 250 Verschleppten. Israel kämpft seither im Gazastreifen. In dem dicht besiedelten Küstenstreifen starben dabei nach palästinensischen Angaben bisher mehr als 44.000 Menschen. Bei den Opferzahlen wird nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterschieden.