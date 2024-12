Videotranskript lesen

Die Rebellen in Syrien haben eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über die Hauptstadt Damaskus übernommen.

Nach ihrem schnellen Vormarsch sind die Aufständischen am Sonntag in Damaskus in den Präsidentenpalast eingedrungen.

Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video zeigt, wie einige bewaffnete Männer an einem Einfahrtstor in die Luft schießen, an dem mutmaßlich das Palastgelände beginnt.

Die Aufständischen betraten das Gelände zum Palast, der westlich der Hauptstadt liegt, offenbar ohne Widerstand. Zuvor hätten Regierungsmitarbeiter und Sicherheitskräfte das Gelände verlassen.

Andere Aufnahmen zeigen Rebellen, die Palasträume und Gärten erkunden und Fotos machen.

Syriens Präsident und Machthaber Baschar al-Assad war kurz zuvor aus Damaskus geflohen.

Im Zentrum von Damaskus brach nach Assads Flucht Jubel aus.

In sozialen Netzwerken machten Videos von Anwohnern die Runde, die auf einen Panzer klettern und feierliche Gesänge anstimmen.



Aufnahmen vom Flughafen in Damaskus bieten ein anderes Bild. Dort sind Fliehende zu sehen, die offenbar panisch und ohne eine Sicherheitskontrolle zu passieren, zu den Gates rennen.

Berichten zufolge haben zahlreiche Angestellte und Sicherheitskräfte das Flughafengelände verlassen, es sei zu chaotischen Szenen gekommen.

Die Aufständischen hatten ihre Offensive auf Damaskus am frühen Sonntagmorgen gestartet.

Die islamistischen Kämpfer erklärten in einer Videobotschaft, nach der "Unterdrückung" unter der mehr als fünf Jahrzehnte währenden Herrschaft von Assads Baath-Partei sei nun "der Beginn einer neuen Ära für Syrien" gekommen.