Newsblog zum Ukraine-Krieg Republikaner: "Müssen Ukraine bis an die Zähne bewaffnen"

Von t-online Aktualisiert am 26.05.2025 - 05:13 Uhr Lesedauer: 35 Min.

Der republikanische Abgeordnete Don Bacon vor dem Kapitol in Washington, D.C. (Quelle: IMAGO/Tom Williams)

Neuer großer Drohnenangriff auf die Ukraine. Trump sagt über Putin: "Er ist absolut verrückt geworden!". Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump-Parteifreund: "Ukraine bis an die Zähne bewaffnen"

Ein Parteifreund Trumps hat sich bei X zu Wort gemeldet und einen drastischen außenpolitischen Kurswechsel in Washington gefordert. "Es ist Zeit für Ehrlichkeit. Die Friedensgespräche haben keinerlei Wirkung auf Putin", schrieb der republikanische Kongressabgeordnete Don Bacon. Der Kreml setze seine Aggression mit dem Ziel der Unterwerfung der Ukraine fort und werde nicht aufhören, bis er auf entschiedenen Widerstand stoße. Es sei daher an der Zeit, dass die US-Regierung gemeinsam mit ihren Alliierten die Ukraine "bis an die Zähne bewaffne, die Sanktionen gegen Russland maximal ausweiten und die 300 Milliarden Dollar russische Vermögenswerte endlich konfiszieren", so der Parlamentarier aus Nebraska.

Der Republikaner warnte eindringlich vor dem weiteren Erstarken der nuklearen Großmächte Russland und China. Von diesen dürfe man sich nicht länger Angst einjagen lassen. "Wir wollen nicht in einer Welt leben, in der Russland und China ihre Nachbarn und unsere Verbündeten jedes Mal einschüchtern können, wenn sie mit ihren Säbeln rasseln und dabei mit dem Einsatz der Atombombe drohen". Bacon verwies mit Blick auf die jüngere Geschichte zugleich auf die imperialen Absichten von Diktator Wladimir Putin. Diesen müsse man Einhalt gebieten: "Russland hat seine Grenzen seit 1991 neunmal gewaltsam geändert, und es wird es auch noch ein zehntes Mal versuchen, wenn wir es jetzt nicht aufhalten."

Trump über Putin: "Er ist absolut verrückt geworden!"

US-Präsident Trump macht Putin schwere Vorwürfe. Für die Luftangriffe sieht er keinen Grund. Aber auch Selenskyj bekommt sein Fett ab. Und Trump weiß auch, wer am Krieg schuld ist. Mehr dazu lesen Sie hier.

Neuer großer Drohnenangriff auf die Ukraine

Die russische Armee hat die Ukraine in der Nacht erneut mit großen Schwärmen von Drohnen angegriffen. Im Norden, Osten und Süden des Landes herrschte Luftalarm. Ukrainische Militärbeobachter zählten auf ihren Telegramkanälen schon vor Mitternacht mehr als 100 russische Kampfdrohnen in der Luft.

Wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte, griffen russische Drohnen vom Schwarzen Meer her die Hafenstadt Odessa an. In der Großstadt Charkiw im Osten des Landes waren Serien von starken Explosionen zu hören, wie der regionale Militärverwalter Oleh Synjehubow auf Telegram mitteilte. Über eventuelle Opfer oder Schäden lagen zunächst keine Angaben vor.

Da die Kampfdrohnen aus verschiedenen Richtungen in den ukrainischen Luftraum eingeflogen waren, gab es keinen Schwerpunkt der Angriffe. Mit dem Einflug größerer Gruppen von Drohnen versucht das russische Militär, die ukrainische Flugabwehr zu überlasten. Die russischen Streitkräfte hatten das Nachbarland schon in den Nächten auf Samstag und Sonntag mit Raketen, Marschflugkörpern und Hunderten Drohnen massiv bombardiert. Allein am Sonntag wurden dabei mindestens zwölf Menschen getötet und knapp 80 verletzt.

Montag, 26. Mai

Kretschmer offen für Gaslieferungen über Nord Stream

Kanzler Merz will der Reaktivierung der Nord-Stream-Pipelines im Zuge neuer Russland-Sanktionen einen Riegel vorschieben. Einer seiner Stellvertreter in der CDU-Führung fordert nun das Gegenteil. Mehr dazu lesen Sie hier.

