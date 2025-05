Trump droht Putin: "Für Russland wäre das zerstörerisch"

Aktualisiert am 17.05.2025 - 08:31 Uhr

Aktualisiert am 17.05.2025 - 08:31 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul haben keine Fortschritte in Richtung eines Friedens gebracht. US-Präsident Donald Trump droht Moskau erneut mit Sanktionen.

Donald Trump hat Russland nach dem Ende der Verhandlungen in der Türkei mit Sanktionen gedroht. Trump sagte in einem Interview mit dem Sender Fox News, er glaube immer noch, dass der russische Präsident Wladimir Putin bereit sei, ein Abkommen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu schließen.