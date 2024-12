Trotz Protesten: Neuer Präsident in Georgien gewählt

In Georgien ist mit dem Ex-Fußballer Michail Kawelaschwili der Kandidat der Regierungspartei Georgischer Traum zum neuen Präsidenten gewählt worden. (Quelle: Uncredited/AP/dpa/dpa-bilder)

In der Südkaukasusrepublik Georgien ist trotz wochenlanger Proteste ein neuer Präsident gewählt worden. Für den Ex-Fußballer Michail Kawelaschwili stimmten 224 Mitglieder eines Wahlgremiums, eine abgegebene Stimme war ungültig, wie georgische Medien unter Berufung auf die Zentrale Wahlkommission berichteten. Gegenkandidaten gab es nicht. Kawelaschwili war von der Regierungspartei Georgischer Traum aufgestellt worden.

Surabischwili sieht Wahl als "Parodie"

Ihre Vertreter hatten die bei der umstrittenen Parlamentswahl Ende Oktober erlangten Mandate nicht angenommen. Daher waren im Wahlgremium weniger als die 300 eigentlich vorgesehenen Volksvertreter anwesend. 200 Stimmen waren am Samstag für einen Wahlsieg notwendig.

Surabischwili erinnerte daran, dass Georgien genau vor einem Jahr den Status eines EU-Beitrittskandidaten erhalten hatte. "Es war ein Tag des Konsenses, der Freude in der Bevölkerung und großer Emotionen!", schrieb sie auf der Plattform X und warf der Regierungspartei vor, ein "repressives autoritäres Regime" errichtet zu haben.

Glückwünsche aus Aserbaidschan und vom Regierungschef

Angesichts der während des Wahlvorgangs schwach besuchten Proteste sprach der Ministerpräsident von einer Niederlage der Opposition. "Die radikale Opposition hat zuerst die Wahlen und danach die Straße verloren", schrieb der Regierungschef. Oppositionsparteien und Nichtregierungsorganisationen seien nicht einmal mehr in der Lage, 2.000 Menschen zu Straßenaktionen zu bewegen. "Das ist ihre reale Lage, was sehr gut für unser Land ist. In Georgien ist der "Majdan" gescheitert und wird niemals gelingen", behauptete Kobachidse. Wenig später zog ein Demonstrationszug von mehreren tausend Regierungsgegnern durch das Stadtzentrum.