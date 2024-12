Spekulationen um angebliche Assad-Scheidung halten an

Aktualisiert am 23.12.2024 - 13:37 Uhr

Aktualisiert am 23.12.2024 - 13:37 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Spekulationen um Scheidungspläne in der Familie Assad nach dessen Sturz halten an (Archivbild) (Quelle: Hassan Ammar/AP/dpa/dpa-bilder)

Spekulationen um eine angeblich bevorstehende Scheidung des gestürzten syrischen Machthabers Baschar al-Assad halten auch nach einer Reaktion des Kremls weiter an. Sprecher Dmitri Peskow verneinte eine Frage, in der es auch um Asma al-Assads angeblich gewünschte Scheidung ging. Allerdings war die Frage so komplex formuliert gewesen, dass offen blieb, welchen Teil genau er dementierte.