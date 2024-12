Ukraine-Krieg Orte im russischen Belgorod nach Drohnenangriff ohne Strom

Von dpa Aktualisiert am 26.12.2024

In der Region Belgorod gab es am Mittwochabend Luftalarm. (Archivbild) (Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa/dpa-bilder)

Nach den schweren Angriffen Russlands auf die Ukraine am frühen Weihnachtsmorgen gab es auch Luftalarm in einer russischen Region. Die Verwaltung berichtet von Schäden durch ukrainische Drohnen.

Bei einem Drohnenangriff auf die russische Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine ist eine Stromleitung beschädigt worden. Die Bewohnerinnen und Bewohner von mehreren kleinen Ortschaften seien ohne Strom, teilte der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, am späten Mittwochabend auf seinem Telegram-Kanal mit. Die ukrainische Luftwaffe habe den Landkreis Graiworon, der unmittelbar an der Grenze liegt, mit Drohnen angegriffen. In der gesamten Region Belgorod gab es vorübergehend Luftalarm.

Zuvor hatten schwere russische Angriffe in der Nacht zum Mittwoch für Stromausfälle in mehreren Regionen der Ukraine gesorgt, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X berichtete. US-Präsident Joe Biden verurteilte diese Angriffe Russlands an Weihnachten und wies das Verteidigungsministerium seines Landes nach eigenen Angaben an, Waffenlieferungen an die Ukraine fortzusetzen.

Ziel dieses "ungeheuerlichen" Angriffs sei es gewesen, der ukrainischen Bevölkerung den Zugang zu Wärme und Strom im Winter zu versperren und die Sicherheit des ukrainischen Stromnetzes zu gefährden, so Biden. "Um es klar zu sagen: Das ukrainische Volk verdient es, in Frieden und Sicherheit zu leben."