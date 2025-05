Katar will Trump eine Boeing schenken – als trojanisches Pferd?

Donald Trump beim Einsteigen in die Air-Force-One: Das geplante Luxusgeschenk aus Katar ruft in den USA viel Kritik hervor. (Quelle: Evan VucciAP/dpa)

Ein luxuriöser Jumbo-Jet aus Katar löst in Washington Wirbel aus. Präsident Trump will das Geschenk annehmen – trotz massiver Sicherheitswarnungen.

Der Golfstaat Katar will US-Präsident Donald Trump einen luxuriösen Jumbo-Jet im Wert von 400 Millionen Dollar schenken. In den USA ruft das Vorhaben erhebliche Bedenken hervor, selbst enge Verbündete des US-Präsidenten werfen ihm Korruption vor. Jetzt löst die Offerte auch in Geheimdienstkreisen Unruhe aus – wegen potenzieller Sicherheitsrisiken.