Christian Lindner meldet neuen Job

Christian Lindner: Er will in Zukunft Redner und Autor sein. (Quelle: IMAGO / Jens Schicke)

Was macht eigentlich Christian Lindner? Der Bundesminister a. D. hat der Bundesregierung rechtskonform angezeigt, was er beruflich vorhat.

Der frĂŒhere Finanzminister und scheidende FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat grĂŒnes Licht fĂŒr eine neue TĂ€tigkeit. In einer Bekanntmachung im Bundesanzeiger heißt es, Lindner habe der Bundesregierung nach § 6a des Bundesministergesetzes angezeigt, als freiberuflicher Redner und Autor zu verschiedenen AnlĂ€ssen tĂ€tig werden zu wollen.

Lindner als internationaler Redner?

"Herr Lindner hat Einladungen insbesondere von internationalen Kongressen angenommen, um globale Entwicklungen einzuordnen. Dies wurde der Bundesregierung angezeigt", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Lindner wird demnach unter anderem in Wien, Sofia und ZĂŒrich auftreten. Weitere berufliche Entscheidungen treffe Lindner zu einem spĂ€teren Zeitpunkt.

Nach dem verpassten Wiedereinzug seiner Partei in den Bundestag hatte Lindner erklĂ€rt, sich vom Amt des Bundesvorsitzenden zurĂŒckzuziehen. Noch in dieser Woche soll in Berlin auf einem Bundesparteitag eine neue FDP-Spitze gewĂ€hlt werden.