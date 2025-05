Am Dienstag hatte Indien die Ablehnung, dass US-Präsident Trump im Konflikt mit Pakistan vermitteln könnte, nochmal bekräftigt. Trump hatte dies im Vorfeld angeboten.

Hat Trump vermittelt?

Die indische Regierung hatte bereits erklärt, dass alle Fragen, die das Unionsterritorium betreffen, von Indien und Pakistan bilateral geklärt würden. Das Außenministerium Indiens reagierte: "An dieser erklärten Politik hat sich nichts geändert. Wie Sie wissen, ist die noch offene Frage die Räumung des illegal besetzten indischen Territoriums durch Pakistan."

Den Angriff auf eine Atomanlage in Kirana Hills hat Indien bestritten und Berichte über ein angebliches radioaktives Leak in der Region widerlegt. Der Premierminister Narendra Modi warf Pakistan bereits am Montag nukleare Erpressung vor und erklärte, dass Indien dieser nicht nachgeben werde.