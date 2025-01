Zehntausende protestieren in Österreich gegen Rechts

Zehntausende Menschen haben in Österreich gegen einen gesellschaftlichen Rechtsruck und die Bildung einer Regierung unter Führung eines Kanzlers der rechtspopulistischen FPÖ demonstriert. Allein in Wien versammelten sich am Abend vor dem Kanzleramt etwa 25.000 Menschen, wie es aus Behördenkreisen hieß. Proteste gab es auch in Innsbruck, Salzburg und Graz. Quasi zeitgleich teilte die konservative ÖVP mit, dass die Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ nun von beiden Parteien formell beschlossen sind und bald beginnen sollen.