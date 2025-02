Aktualisiert am 06.02.2025 - 14:37 Uhr

Aktualisiert am 06.02.2025 - 14:37 Uhr

Die Union hat laut dem ARD-Deutschlandtrend nach der Debatte über die Migrations-Abstimmungen mit der AfD an Zustimmung gewonnen. CDU/CSU kommen auf 31 Prozent (plus eins), die AfD legt auf 21 Prozent (plus eins) zu, wie aus den t-online vorliegenden Daten hervorgeht. Die SPD verharrt dagegen bei 15 Prozent, die Grünen verlieren leicht und kommen auf 14 Prozent (minus eins).