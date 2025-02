Pro

Ja, die Angriffe auf Merkel sind heuchlerisch

Angela Merkel hält sich generell zurück. Sie hat noch nie die Amtsführung ihres Nachfolgers kommentiert. Sie äußert sich nur, wenn aus ihrer Perspektive etwas völlig in die falsche Richtung läuft. Diesen Punkt sah sie offenbar gekommen, als CDU-Chef Friedrich Merz einen Antrag mit Stimmen der AfD durch den Bundestag gebracht hatte.



Die Wut über Merkels öffentliche Aussagen aus Teilen der Union und Gesellschaft ist respektlos. Denn es geht hierbei nicht um den Konflikt zwischen Merkel und Merz, sondern um etwas Grundsätzliches: Die handelnde Politik darf nicht auf die Unterstützung von Rechtsextremen angewiesen sein. Merkel ist in der DDR aufgewachsen, die Beschneidung von Bürgerrechten und die Schließung von Grenzen sind für sie rote Linien. Linien, die Merz in ihren Augen überschritten hat. Warum sollte sie bei diesen Themen schweigen?



Trotz ihrer Kritik an Merz war Merkel zudem ihrer Partei gegenüber nicht illoyal. Lange Zeit hat die ehemalige Bundeskanzlerin geschwiegen, tauchte nur sehr selten auf CDU-Veranstaltungen auf. Merz ging in der Migrationsdebatte schon früh auf Distanz zu ihr, auch um politisch davon profitieren zu können. Union und Teile der Gesellschaft werfen ihr vor: Migrationspolitisch sei Deutschland in die falsche Richtung gelaufen, der früheren Kanzlerin habe es an Visionen und politischer Weitsicht gefehlt. Merz selbst warf der CDU unter ihrer Führung kürzlich vor, die AfD stark gemacht zu haben. Der Vorwurf greift aber zu kurz: Denn die Stärke der AfD ist Folge eines gemeinschaftlichen Versagens der politischen Mitte. Merkel war schließlich keine Alleinherrscherin, und während ihrer Kanzlerschaft waren die Rechtspopulisten noch halb so stark.



Kritik an Merkel ist durchaus angebracht, und manchmal treffen die Attacken gegen die Bundeskanzlerin a. D. durchaus einen wahren Kern. Viele Angriffe sind aber vor allem eines: heuchlerisch.



Merkel war 16 Jahre im Amt, und viele Politiker in der Union und eine Mehrheit der Menschen im Land haben jeden ihrer Wahlsiege beklatscht und bejubelt. Kaum Worte des Widerstandes gab es aus Reihen der CDU, solange sie ihrer Partei Mandate im Bundestag besorgte. Merz kann bislang von Merkels damaligen Wahlergebnissen nur träumen.



Und: Natürlich darf Merkel auf Vorwürfe gegen sie reagieren, sie unterliegt keinem Schweigegelübde. Deutschland muss verschiedene Meinungen aushalten können, und besonders die einer ehemaligen Bundeskanzlerin. Die Union und die Gesellschaft wären gut beraten, zwar die Versäumnisse der Merkel-Zeit aufzuarbeiten, aber auch vom Erfahrungsschatz der langjährigen Kanzlerin zu profitieren. Merkel weiß, wie man mit Donald Trump oder Wladimir Putin verhandelt. Das kann unheimlich hilfreich sein, für einen Bundeskanzler und somit für das ganze Land.



Sollte ein möglicher Kanzler Merz in Zukunft mit der Bitte um Rat anrufen, wird Merkel nicht auflegen. Dafür müssten zwar wahrscheinlich beide – Merkel und Merz – über ihren Schatten springen, aber eines steht fest: Ein Austausch wäre im Interesse Deutschlands. Auch deshalb sollte Merkels Vermächtnis nicht demoliert werden – auch von ihrer eigenen Partei nicht.