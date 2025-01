Druck auf Russlands Zentralbankchefin

Westliche Sanktionen, Arbeitskräftemangel und hohe Staatsausgaben im Rüstungssektor haben die Preise in Russland in die Höhe getrieben. Offiziell lag die Teuerungsrate im vergangenen Jahr bei 9,5 Prozent. Tatsächlich dürften die Preise deutlich stärker gestiegen sein. Trotzdem sollen russische Wirtschaftslenker Druck auf Zentralbankchefin Elvira Nabiullina ausgeübt haben, damit diese den Leitzins nicht weiter anhebt.

So hatten Wirtschaftsexperten eigentlich erwartet, dass Nabiullina am 20. Dezember den Leitzins von 21 auf 23 Prozent anhebt, um der Inflation entgegenzuwirken. Die Chefs großer russischer Konzerne lehnen das aber ab, weil sie eine Schwächung der russischen Wirtschaft fürchten. Diese Sicht scheinen sie am 16. Dezember auch dem Kremlchef dargelegt zu haben. Denn am 19. Dezember forderte Putin öffentlich eine "ausgeglichene Zinsentscheidung".