Hamas: 300.000 Menschen nach Nord-Gaza zurückgekehrt

Nach Angaben der islamistischen Hamas kehrten am ersten Tag, an dem Israel den Netzarim-Korridor öffnete, bereits rund 300.000 Menschen in ihre Wohngebiete im Norden des Gazastreifens zurück. (Quelle: Mohammad Abu Samra/AP/dpa/dpa-bilder)

Israel hat den in den Süden des Gazastreifens vertriebenen Gaza-Bewohnern die Rückkehr in den Norden erlaubt. Die Menschen zogen in endlosen Kolonnen in ihre verwüsteten Wohngebiete zurück.