Trump: Der US-Präsident will Palästinenser nicht in den Gazastreifen zurückkehren lassen. (Quelle: Ben Curtis/AP/dpa/dpa-bilder)

US-Präsident Donald Trump sieht in seinem Plan für eine Übernahme des Gazastreifens durch die USA kein Recht auf Rückkehr für die dort lebenden Palästinenser vor. In einem Interview mit dem US-Sender Fox News, aus dem am Montag Auszüge vorab veröffentlicht wurden, antwortete Trump auf die Frage, ob die Palästinenser "das Recht auf Rückkehr" haben werden: "Nein, würden sie nicht, weil sie viel bessere Unterkünfte haben werden." "In anderen Worten, ich rede darüber, einen dauerhaften Platz für sie zu bauen."