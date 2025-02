Der umstrittene US-Milliardär Elon Musk hat den deutschen Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) in einem Tweet beleidigt. Der X-Chef und Trump-Berater schrieb: "Wow, what a dick this guy is!" – wörtlich übersetzt heißt das auf Deutsch: "Wow, was ist der Typ nur für ein Pimmel!"