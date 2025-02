UN zum Ost-Kongo: Mindestens 900 Leichen in Goma geborgen

Aktualisiert am 03.02.2025 - 20:57 Uhr

Aktualisiert am 03.02.2025 - 20:57 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Nach den jüngsten Kämpfen zur Einnahme Gomas sind in den Straßen der Stadt im Ost-Kongo den Vereinten Nationen zufolge mindestens 900 Leichen geborgen worden. Die bis einschließlich Freitag erhobene Zahl schließe jene Toten, die bereits in Leichenhallen gebracht wurden, nicht mit ein, wie das UN-Nothilfebüro OCHA unter Berufung auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitteilte.