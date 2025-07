Gaza: Klinikleiter offenbar bei Angriff getötet

Newsblog zum Krieg in Nahost

Aktualisiert am 02.07.2025 - 23:18 Uhr

Aktualisiert am 02.07.2025 - 23:18 Uhr

Pentagon: Irans Atomprogramm durch US-Angriffe um bis zu zwei Jahre verzögert

US-Präsident Donald Trump hatte behauptet, die Luftangriffe auf den Iran hätten dessen Atomanlagen "ausgelöscht". Doch am Mittwoch räumte das US-Verteidigungsministerium ein: Das iranische Atomprogramm sei nur um ein bis zwei Jahre zurückgeworfen.

Im Rahmen des von Trump angeordneten Einsatzes "Mitternachtshammer" hatten die USA in der Nacht zum 22. Juni drei Atomanlagen im Iran mit bunkerbrechenden Bomben angegriffen. Dabei handelte es sich um die Anlagen Fordo, Natans und Isfahan. Trump verglich die Wirkung danach mit den US-Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945.

Angehörige: Leiter von Klinik im Gazastreifen bei israelischem Angriff getötet

Der Leiter der indonesischen Klinik im Norden des Gazastreifens ist nach Angaben seiner Familie bei einem israelischen Angriff getötet worden. Marwan al-Sultan sei gemeinsam mit seiner Frau, seinen Töchtern und seinem Schwiegersohn bei einem Angriff auf seine Wohnung in der Stadt Gaza ums Leben gekommen, sagte sein Familienmitglied Ahmed al-Sultan am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Er habe die Toten gefunden.

Zuvor hatte bereits der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz der israelischen Armee vorgeworfen, bei Angriffen am Mittwochnachmittag sieben Menschen getötet zu haben, darunter al-Sultan, seine Frau und mindestens drei seiner Kinder.

Die israelische Armee teilte auf eine Anfrage der AFP hin mit, die mutmaßliche Tötung nicht involvierter Zivilisten werde überprüft. Der Angriff habe "einem entscheidenden Terroristen der Terrororganisation Hamas in der Gegend der Stadt Gaza" gegolten.

Mehrere Tote bei Explosion in Syrien – Ursache unklar

Die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete, dass ein Feuer in einem Tanklaster die Explosion verursacht habe. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Laut der Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien wurden infolge der Explosion nahe der Großstadt Hama auch Gebäude in der Umgebung beschädigt. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Infos aus einem Netz von Informanten vor Ort.