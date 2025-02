Laut der Mitteilung erlitt der 29-jährige Kommandant, Konstantin Nagaiko, am 3. Januar bei einer Explosion in der Stadt Shuya in der russischen Region Iwanowo schwere Verletzungen. Bereits damals hatte die ukrainische Seite erklärt, dass der Offizier schwer verletzt sei und an nahezu an allen Organen Schäden davongetragen habe. Nun sei er seinen Verletzungen erlegen, hieß es in einer am 8. Februar veröffentlichten Stellungnahme.