Regierung sieht Chance gekommen

Hintergrund ist eine neue Zielvorgabe der Nato, die von ihren Mitgliedstaaten verlangt, bis 2035 jährlich fünf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in sicherheitsrelevante Ausgaben zu investieren. Davon müssen laut Nato lediglich 3,5 Prozent in die klassische Verteidigung – etwa Waffen, Truppen oder Ausrüstung – fließen. Die restlichen 1,5 Prozent dürfen für sogenannte "strategische Resilienz" eingesetzt werden, darunter zählen auch Infrastrukturen, die im Krisenfall für militärische Zwecke genutzt werden können. Genau in diese Kategorie will Rom nun die geplante Brücke einordnen.