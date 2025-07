Auf US-Feldern verdirbt die Ernte – wegen Trumps Razzien

Razzien gegen illegale Einwanderer haben zur Erntezeit in Kalifornien zu drastischen Arbeitsausfällen geführt und setzen die Landwirtschaft unter Druck. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sind nach Razzien durch die US-Einwanderungsbehörde ICE auf Feldern in Südkalifornien bis zu 70 Prozent der Arbeitskräfte nicht mehr erschienen. Besonders betroffen ist demnach die Anbauregion rund um Ventura County, wo viele Obst- und Gemüsesorten per Hand von Migranten – oftmals ohne regulären Aufenthaltsstatus – geerntet werden.