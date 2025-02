Eine der vier Leichen, die die Hamas am Donnerstag an Israel übergeben hat, ist nicht, wie von der Terrororganisation behauptet, die 33-jährige Schiri Bibas. Das erklärte die israelische Armee nach einer Untersuchung der Leichen. Bestätigt wurde von israelischer Seite, dass es sich bei den anderen beiden Opfern um ihre Kinder Ariel und Kfir Bibas handelt. Alle drei haben neben der israelischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Aufgrund der Einschätzung der zuständigen Behörden sowie basierend auf "verfügbaren nachrichtendienstlichen Erkenntnissen und diagnostischen Indikatoren wurden Ariel und Kfir Bibas im November 2023 von palästinensischen Terroristen in Geiselhaft brutal getötet", erklärte Armeesprecher Avichay Adraee in der Nacht zu Freitag im Onlinedienst Telegram. Damit widersprach er Behauptungen der Hamas, wonach die beiden zuvor an Israel übergebenen toten Kinder und ihre Mutter Shiri im November 2023 durch einen israelischen Luftangriff getötet worden seien. Yarden Bibas, der Ehemann von Schiri und Vater der Jungen, war am 1. Februar von Hamas-Terroristen freigelassen worden.