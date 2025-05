Was wäre denn Ihr konkreter Wunsch an die Politik?

Im Koalitionsvertrag steht, dass das Ganze am 1. Januar 2026 starten soll. Realistisch betrachtet müsste das Gesetz im Juli oder August 2025 eingebracht werden, damit auch Anbieter rechtzeitig die darauf aufbauenden Produkte schaffen können. Ob das klappt, ist offen – es ist sportlich. Vor allem, weil es noch Dissens zwischen den Parteien gibt, etwa bei der konkreten Ausgestaltung. Vermutlich wird man sich an das Konzept des Altersvorsorge-Depots anlehnen.

Dieses wurde ja bereits im Bundesfinanzministerium vorbereitet. Das größere Problem liegt jedoch in der Umsetzung. Technisch gesehen muss das Geld über das Bundeszentralamt für Steuern an die Broker, Banken und Versicherungen verteilt werden. Dafür müssten diese Anbieter an das Amt angebunden werden – was bisher nicht der Fall ist. Und: Es fehlen vermutlich Personal und Infrastruktur.