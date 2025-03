Hunderttausende demonstrieren in Belgrad gegen Korruption

Massenprotest in Serbien

Menschen benutzen die Lichter ihrer Mobiltelefone während einer fünfzehnminütigen Schweigeminute während einer großen Anti-Korruptions-Kundgebung unter der Leitung von Universitätsstudenten in Belgrad. (Quelle: Marko Drobnjakovic)

Hunderttausende Menschen sind in Belgrad auf die Straße gegangen. Sie demonstrierten gegen die serbische Regierung.

Hunderttausende Menschen haben in Belgrad gegen Korruption und die serbische Regierung demonstriert. Laut einer auf Schätzungen spezialisierten Beobachtergruppe nahmen zwischen 275.000 und 325.000 Menschen an dem Protest teil. Das Innenministerium gab die Teilnehmerzahl mit 107.000 an.