Linnemann: "Kaffeesatzleserei"

Dass der Tag auch an Carsten Linnemanns Nerven gezehrt hat, daran ließ der CDU-Generalsekretär keinen Zweifel. "Ich brauche so einen Tag nicht nochmal", gestand er. Wer die Gegenstimmen waren, darüber wollte er nicht spekulieren – das sei "Kaffeesatzleserei". Linnemann bemühte sich jedoch sichtlich, ein optimistisches Bild zu zeichnen, verwies auf den Applaus, den es für Merz gab. "Es war ehrlicher Applaus", meinte er. Moderator Lanz konterte trocken: "Es gibt auch den Applaus aus Mitleid."

Man sei auf diese Situation vorbereitet gewesen, erklärte Linnemann – etwas, das Kristina Dunz ganz anders wahrgenommen hatte. Statt Vorbereitung habe es zahlreiche offene Fragen gegeben, schilderte sie. Justiziare seien befragt worden, weil offenbar unklar war, wie es nach dem geplatzten ersten Wahlgang weitergehen sollte. "Es wurde erst mal geprüft, was man jetzt macht", sagte sie. Zwischen dem ersten Wahlgang um 10:01 Uhr und dem zweiten Durchgang am Nachmittag lagen über fünf Stunden. "Insofern drängte sich der Eindruck auf, dass die Union, dass Herr Merz, Herr Spahn, Herr Linnemann keinen Plan B hatten."

Für Friedrich Merz hagelte es an diesem Abend viel Kritik. So attestierte etwa Journalist Michael Bröcker dem CDU-Chef fehlende Empathie und mangelndes Gespür für die eigene Fraktion. Merz sei "nicht gerade ein Empathiecoach, wenn es darum geht, mal Menschen, die ihn kritisch sehen, wieder ins Lager zu holen". Auch Kristina Dunz sah ein Problem im politischen Instinkt des CDU-Vorsitzenden. "Ich glaube, dass ihm zumindest jetzt noch das Gespür in die Fraktion, in die Koalition und auch in die Partei fehlt", sagte sie. Hätte Merz dieses Gespür gehabt, hätte er "eine Vorsichtsmaßnahme eingebaut".