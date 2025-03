Weißes Haus spielt Chat-Panne herunter

Aktualisiert am 25.03.2025 - 15:40 Uhr

Ein US-Journalist landet wohl versehentlich in einem Gruppenchat der Trump-Regierung – mitten in Gesprächen über einen Militärschlag. Sicherheitsexperten schlagen Alarm. Das Weiße Haus wiegelt ab.

Nachdem ein Journalist offenbar Einblick in einen Gruppenchat mit Mitgliedern der US-Regierung zu einem Militärschlag im Jemen hatte, reagiert das Weiße Haus mit Beschwichtigungen. In dem Gruppenchat über die verschlüsselte Messenger-App Signal seien weder geheime Informationen geteilt noch "Kriegspläne" besprochen worden, schrieb Sprecherin Karoline Leavitt auf der Plattform X. Den Chefredakteur des Magazins "The Atlantic", Jeffrey Goldberg, beschuldigte sie, für "sensationslüsterne Äußerungen" bekannt zu sein.